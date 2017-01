Liebe Trader,

das Wertpapier des französischen Gase-Herstellers Air Liquide befindet sich seit Jahren in einer äußerst groben Seitwärtsbewegung, die sich zwischen 80,90 sowie 123,95 Euro auf der Oberseite abspielt. Nachdem die Aktie in 2016 überwiegend das Kursniveau um 90,00 Euro ausgiebig getestet hat, konnte sich im Dezember eine deutliche Chartaufhellung durchsetzen, die im weiteren Verlauf dynamische Kursgewinne zurück an die Aprilhochs um 106,60 Euro zur Folge hatte. Dort konsolidiert das Papier nun seit einigen Wochen seitwärts und sammelt offenbar Kräfte für einen weiteren Kursschub, der sich bei einem nachhaltigen Ausbruch auch wie erwartet zeigen sollte und hierdurch beste Long-Chancen bietet.

Long-Chance:

Die Absichten der Marktteilnehmer in dem Wertpapier von Air Liquide scheinen durch die kurzfristige Konsolidierungsbewegung eindeutig zu sein, allerdings kann ein weiterer Aufwärtsschub erst bei einem nachhaltigen Kursanstieg über 106,60 Euro gelingen - in diesem Fall stünde sofortiges Aufwärtspotential bis in den Bereich von 111,50 Euro bereit und kann hervorragend auf Sicht von einigen Handelswochen auf der Long-Seite nachgehandelt werden. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte allerdings noch knapp unterhalb von 104,00 Euro angesetzt werden, sobald der Wert über die genannte Kursmarke angestiegen ist. Ein Rücksetzer unter dieses Niveau könnte hingegen zu einem zwischengeschalteten Pullback auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50, sowie die Horizontalunterstützung um 99,90 Euro abwärts führen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 106,60 Euro

Kursziel: 111,50 Euro

Stopp: < 104,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,60 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Air Liquide S.A., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 106,17 Euro; 13:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

