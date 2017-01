Muster-Tradingplan - Handelserfolg ist kein Zufall!

Ein persönlicher Trading-Plan hat den großen Vorteil, dass die eigenen Handlungen eine bessere Strukturierung und Messbarkeit erfahren. Darüber hinaus gibt ein Trading-Plan konkrete Entscheidungsvorgaben, sodass von spontanen Gefühlen und Emotionen getriebene Entschlüsse unterbunden werden. Kurzum, der Trading-Plan bildet einen unverzichtbaren Baustein im Rahmen des erfolgreichen Tradens. Im Nachfolgenden wollen wir Ihnen wichtige Punkte aufzeigen, welche bei der Erstellung eines eigenen Trading-Plans zu beachten sind. Des Weiteren haben wir auch einen Muster-Trading-Plan aufgestellt.





Warum benötige ich einen Trading-Plan?



Ein Plan gibt eine genaue Richtung vor! Trading bedarf eines nachvollziehbaren Handelns. Deshalb sollte jeder Trader eine Routine entwickeln, welche sich an bestimmten Handelsregeln orientiert, um den persönlichen Erfolg messbar zu machen. Ungeachtet von der Güte eines Trading-Systems, verhindert eine Missachtung der zugrundeliegenden Entscheidungsregeln eine sinnvolle Bewertung der eigenen Handelsaktivitäten. Ein Trading-Plan fungiert in diesem Zusammenhang als eine Art Handlungskompass. Viele Geschäftsmodelle gehen in ihrem Ursprung auf einen gut durchdachten Plan zurück, durch dessen Beibehaltung der Geschäftserfolg ermöglicht werden kann. Genauso verhält es sich mit erfolgreichem Trading. Eine kontinuierliche Überprüfung und Weiterentwicklung des eigenen Trading-Plans hilft dabei, auch in widrigen Marktsituationen einen kühlen Kopf zu bewahren und wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen. Dabei ist weniger eine hohe Komplexität des Plans als vielmehr dessen strenge Einhaltung für den langfristigen Erfolg entscheidend.



Grundlagen für einen Trading-Plan



Um einen erfolgreichen Trading-Plan aufsetzen zu können, müssen dessen Bestandteile im Vorfeld wohl überlegt und bewertet werden. Die folgenden Punkte stellen eine Referenz für die wichtigsten Faktoren dar, die im Rahmen der Planung berücksichtigt werden sollten.





Zielsetzungen Was sind die Zielsetzungen im Rahmen des Tradens?

z. B. Lebensunterhalt, Urlaub oder die Altersvorsorge etc. finanzieren

Realistische und messbare Vorstellungen für den finanziellen Erfolg definieren, z. B. 500 Euro/Monat oder 10% Rendite auf das eingesetzte Kapital

Festhaltung vertretbarer Kursschwankungen (mit Order-Zusätzen arbeiten!)



Märkte und Instrumente Welche Märkte bzw. Finanzinstrumente passen zu den persönlichen Zielen und Kenntnissen?

Produkte auswählen, die zum persönlichen Risikoprofil passen

Kapitalvoraussetzungen und andere Handelsbarrieren beachten, z. B. Mindestkapitaleinsatz, Handelsplatz, Liquidität, Handelszeiten etc.



Software, Hardware Welche Werkzeuge benötige ich für meine Trading-Aktivitäten?

Bereitstellung notwendiger Analyse- oder Trading-Software

Datenverfügbarkeit und -bereitstellung prüfen

Notfallplan, wenn das Internet, Telefon oder beides ausfällt



Risiko-/Geld-Management Welchem finanziellen Risiko will man sich aussetzen?

Tolerierbaren Verlust definieren und Risikokapital ableiten

Einzelne Trade-Volumina festlegen

Gesamtrisiko des Portfolios definieren und risikobestimmende Parameter ableiten, z. B. Hedges oder Stopps



Trading System/Handelsregeln Wie sollen die einzelnen Handelspositionen eingegangen und verlassen werden?

Entscheidungsgrundlage festlegen; Fundamentale vs. Technische vs. Quantitative Analyse

Genaue Eintritts- bzw. Austrittsschwellen definieren, z. B. mittels gleitender Durchschnitte

Trading-System kaufen oder selber entwickeln?



Trading-Routine Welche Aktivitäten sind im Trading-Prozess festgehalten?

Festlegen, wann die Marktanalyse und die Trades durchgeführt werden

Allgemeine Prozessabläufe festhalten, z. B. Frequenz der Dokumentation und Erfolgsmessung



