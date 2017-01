Innerhalb einer zweiwöchigen Konsolidierungsphase attackieren Käufer heute erneut das obere Widerstandsniveau und damit die Hochs aus April 2016, was auf einen eindeutigen Ausbruchsversuch zurückzuführen ist. Gelingt ein nachhaltiger Anstieg, so dürfte für dieses Jahr weiteres Aufwärtspotential freigesetzt werden.

Die Aktie des französischen Industriegase-Herstellers Air Liquide befindet sich seit Jahren in einer groben Seitwärtsbewegung, die sich zwischen grob 80,00 sowie 123,65 Euro auf der Oberseite abspielt. Nachdem der Wert in 2016 überwiegend das Kursniveau um 90,00 Euro testete, konnte sich im Dezember eine deutliche Chartaufhellung durchsetzen und im weiteren Verlauf dynamische Kursgewinne zurück an die Aprilhochs um 106,25 Euro generieren. Dort konsolidiert das Papier nun seit einigen Wochen seitwärts und sammelt offenbar Kräfte für einen weiteren Kursschub, der sich bei einem nachhaltigen ...

