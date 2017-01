Mainz (ots) - Montag, 9. Januar 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Arbeitsvermittlung 50 plus - Tipps für ältere Arbeitnehmer Golden Globes - Promi-News von Patricia von der Heyde Pichelsteiner Eintopf - Rezept von Armin Roßmeier Mode-Upcycling - Klamotten für den Winter Die Ernährung umstellen - Welche Methode hat Erfolg? Kampf gegen die Verschwendung - Studiogespräch mit Juliane Kronen



Gast: Klubbb3, Schlager-Band







Montag, 9. Januar 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Unterwegs bei Schnee, Eis und Kälte - Winterpannendienst Angst vor Abschiebung - Demo afghanischer Hindus Expedition Deutschland: Gerbstedt - Leidenschaft für Burgen







Montag, 9. Januar 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Zehn Jahre iPhone - 2007 wurde das erste iPhone verkauft







Montag, 9. Januar 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Die Golden Globes - Gewinner und Verlierer Glamour auf dem roten Teppich - Die schönsten Kleider Hollywoods







Montag, 9. Januar 2017, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Yoga für Anfänger - Worauf es ankommt



Yoga ist mehr als ein Trend, Yoga ist in der westlichen Welt angekommen. Deutschlandweit üben inzwischen rund drei Millionen Menschen regelmäßig die spirituelle Lehre aus Indien aus. Dabei haben sie die Qual der Stil-Wahl: von sehr spirituell bis extrem sportlich. Denn Yoga ist nicht gleich Yoga und nicht so sanft wie sein Ruf. Manche Übungen dehnen oder verrenken den Körper enorm. Wer aber achtsam trainiert, tut Leib und Seele Gutes. Studien belegen sogar, dass Yoga nicht nur entspannt, sondern ernste Krankheiten lindern oder verhindern kann. Alle 40 Yoga-Unterformen arbeiten mit ähnlichen Körper-, Atem- und Meditationsübungen, zeigen aber große Unterschiede. Manche Stile sind sehr spirituell und Teil einer Lebensethik, andere sind gut bei Vorerkrankungen oder zur Therapie. Und auch für Schwangere, Senioren und Kinder gibt es spezielle Yogakurse. "WISO" erklärt, welcher Yoga-Stil zu wem passt, was Anfänger beachten sollten, wie man den passenden Lehrer findet und welche Kosten die Krankenkasse gegebenenfalls übernimmt.



Weitere Themen: Ernährungsumstellung statt Diät - Wie gelingt dauerhaftes Abnehmen? Wohin mit Elektroschrott? - Rücknahmeverpflichtung im Test Ungesicherte Postsäcke - Wie die Post mit Briefen umgeht



