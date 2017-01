ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist im Jahr 2017 nicht zu bremsen: Auch am vierten Handelstag des neuen Jahres verbucht die Börse in Zürich Aufschläge. Tatkräftige Unterstützung lieferte der US-Arbeitsmarktbericht, in dessen Folge der Aktienmarkt in Zürich zulegte. In der Schlussauktion schnellte der Leitindex SMI sogar noch auf Tageshoch.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 8.417 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 36,32 (zuvor: 46,23) Millionen Aktien.

Die US-Beschäftigung ist im Dezember zwar etwas weniger stark gestiegen als erwartet, jedoch zogen die Löhne deutlich an und fachten damit die Zinserhöhungserwartung in den USA wieder an, die zuletzt etwas abgeebbt war. Am Devisenmarkt erholte sich der Dollar auf breiter Front, auch zum Franken und an den Anleihemärkten stiegen die Renditen.

Etwas stärker als der Gesamtmarkt reagierte der europäischen Bankensektor auf die US-Arbeitsmarktdaten. "Die steigenden Renditen geben den Kursen der Banken etwas Auftrieb", sagte ein Händler. Credit Suisse legten um 0,8 Prozent und UBS um 0,2 Prozent zu. Der Pharmakonzern Novartis zahlt bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar an den Wettbewerber Ionis Pharmaceuticals und dessen Tochter Akcea Therapeutics für die Rechte an zwei Herz-Kreislauf-Medikamenten. Der Novartis-Kurs ermäßigte sich um 0,2 Prozent. Actelion legten um 1,4 Prozent zu. Hier gab es in der schweizerischen Presse neue Spekulationen zum Fortgang der Übernahme durch den US-Konzern Johnson & Johnson.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2017 11:54 ET (16:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.