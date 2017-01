Bremen (ots) - Hurra, hurra, die Friedensbewegung ist wieder da! Nachdem sie im vorigen Jahr stumm und unsichtbar beigewohnt hat, wie russische Bomber in Syrien ganze Städte samt Krankenhäusern und Schulen in Schutt und Asche gebombt haben, wird sie an diesem Sonnabend endlich wieder ihre Taubenflagge zeigen! Nein, nicht in Berlin vor der russischen Botschaft - in Bremerhaven. Gibt es dort ein russisches Konsulat? Nein, aber Amis. Schlimmer: Amis in Uniform, die Panzer ausladen, mit denen sie dann weiter nach Polen fahren. Um Polen zu überfallen? Äh, nein: Um Polen zu zeigen, dass die USA ihm mit allen Mitteln helfen werden, falls Russland Polens Grenzen verletzen will. Will es das? In der Ukraine, einem Nachbarstaat Polens, hat es das längst getan. Dort herrscht bereits Krieg, den hat die Friedensbewegung auch nicht bemerkt. Anders als die Ukraine ist Polen mit den USA verbündet, durch die Nato. Mit Deutschland übrigens auch, obwohl die Deutschen Polen schon einmal überfallen haben - damals übrigens gemeinsam mit den Russen. Und wogegen demonstriert jetzt die Friedensbewegung? Na dagegen, dass die Amis und die Polen Russland provozieren. Ist doch logisch, oder?



