FRANKFURT (Dow Jones)--Die fast erreichte 20.000 Punktemarke des Dow-Jones-Indexes in den USA habe auch hierzulande Anleger zum Kauf animiert, sagte ein Händler von Lang & Schwarz am Freitagabend zum Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss. Volkswagen wurden am Abend 0,4 Prozent fester gestellt. Der Automobilhersteller steht in den USA offenbar kurz vor der Einigung zur Beilegung des Abgasskandals. Schon in der kommenden Woche könne die Einigung kommen, berichteten mehrere Informanten. "Wirklich überraschend kommt die Nachricht nicht", sagte der Marktteilnehmer. Es handele sich ja nur um den Streit mit US-Kunden, nicht aber um den mit Investoren. Auch Lufthansa wurden 0,4 Prozent höher getaxt. Die Fluggesellschaft rechnet 2017 mit geringeren Stückkosten, höheren Spritkosten und einem deutlichen Rückgang des Umsatzes pro Sitzplatz. Zudem bestätigte die Fluglinie die Prognose für das Betriebsergebnis 2016.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.606 11.599 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

