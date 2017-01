(Aktien 2017) K+S: Auf alles vorbereitet

Nachdem das Jahr 2015 bei K+S (WKN: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888) im Zeichen der geplatzten Übernahme durch Potash (WKN: 878149 / ISIN: CA73755L1076) gestanden hatte, war 2016 nicht weniger interessant. Und auch 2017 dürfte der Kasseler Salz- und Düngemittelhersteller für viel Aufsehen sorgen.

Lange Zeit wollte sich das MDAX-Unternehmen an der Fusionswut in der Branche nicht beteiligen. Trotzdem dürfte man sich auf den Zusammenschluss der kanadischen Konkurrenten Agrium (WKN: 886256 / ISIN: CA0089161081) und Potash freuen. Die Aussicht auf eine Preisstabilisierung bei weniger Wettbewerbern lockt. Während das Bergbauunternehmen Vale (WKN: 897136 / ISIN: BRVALEACNOR0) sein Düngemittelgeschäft an den K+S-Konkurrenten Mosaic (WKN: A1JFWK / ISIN: US61945C1036) aus den USA abgestoßen hatte, vermeldete schließlich K+S seinerseits ebenfalls eine Übernahme.

