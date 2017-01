In der Wochensicht ist vorne: Strabag 6,36% vor Bilfinger 3,9%, Saint Gobain 1,4%, Hochtief 0,79%, Wienerberger 0,62%, HeidelbergCement -1,92% und Porr -3,15%. In der Monatssicht ist vorne: Porr 13,07% vor Saint Gobain 9,29% , Strabag 8,32% , HeidelbergCement 3,45% , Wienerberger 2,78% , Bilfinger 1,86% und Hochtief -1,97% . Year-to-date lag per letztem Schlusskurs Bilfinger 3,9% (Vorjahr: -15,86 Prozent) im Plus. Dahinter Strabag 3,89% (Vorjahr: 42,74 Prozent) und Wienerberger 3,09% (Vorjahr: -3,48 Prozent). Porr -2,06% (Vorjahr: 39,25 Prozent) im Minus. Dahinter HeidelbergCement -1,92% (Vorjahr: 17,2 Prozent) und Saint Gobain...

