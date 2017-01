Das Model Deutschland ist am Scheitern. Steile These aber die Eckdaten scheinen dies zu bestätigen.- Spätestens nach dem Terroranschlag in Berlin ist unser Land ein anderes. Der deutsche Wirtschaftsmotor boomt gegenwärtig unter anderem aufgrund des abgewerteten Euros und des vielen billigen Geldes und insbesondere die großen exportorientierten Konzerne machen ein Riesengeschäft. Bei vielen Arbeitnehmern ist der Sachverhalt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...