Berlin (ots) - Im Kampf gegen die Wohnungsnot hält der Deutsche Mieterbund Zwangsbelegungen von leer stehenden Wohnungen für ein probates Mittel. "Eigentum verpflichtet", sagte der Direktor des Mieterbunds, Lukas Siebenkotten, dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe) in einem Interview. "Nach dem zweiten Weltkrieg hat man das massenhaft gemacht."



