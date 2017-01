Frankfurt - Der europäische Markt für Unternehmensanleihen bescherte den Anlegern zum Jahresausklang noch einmal leichte Zugewinne, so die Experten von Union Investment. Im Rahmen insgesamt freundlicher Rentenmärkte seien europäische Unternehmensanleihen mit einem Plus von 0,6 Prozent (BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, ER00) aus dem Handelsmonat gegangen. Damit einhergehend hätten sich die Risikoprämien (Spreads) um 6 auf 72 Basispunkte eingeengt. Für 2016 ergebe sich hieraus ein Plus von 4,8 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...