Mit leichten Kursgewinnen verabschiedeten sich die europäischen Börsen ins Wochenende. Es fehlte an wirklichen Impulsen, die die Investoren aus der Reserve locken hätten können, und so plätscherte der Handel ohne wirkliche Höhepunkte friedlich vor sich hin. Nachdem es am Freitag an Daten aus dem europäischen Raum mangelte, werden in der kommenden Woche bereits wieder Bilanzzahlen im Mittelpunkt stehen. Neben einigen deutschen Unternehmen wie Continental , Metro und Südzucker legen auch britische Handelsketten wie Morrison, Sainsbury, Marks & Spencer und Tesco Quartalszahlen vor. Von der makroökonomischen Seite stehen Daten zur Industrieproduktion an, für Deutschland könnte nach dem soliden Anstieg im Oktober eine leichte...

Den vollständigen Artikel lesen ...