Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER, siehe schöne Wertschätzung im Handelsblatt DA. Mehr wikifolio-Whispers in den Kacheln . Fresenius Medical Care -5.02% PR1ME (PR1MECH): Fresenius Medical Care erwartet Gegenwind aufgrund neuer Vorschriften im US-Gesundheitswesen. Die neue Verordnung, die voraussichtlich am 13. Januar in Kraft tritt, könnte das Ende der Beitragsunterstützung zur Krankenversicherung bestimmter Dialyse-Patienten bedeuten. (09.01. 09:09) >> mehr comments zu Fresenius Medical Care:...

Den vollständigen Artikel lesen ...