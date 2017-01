Expertenmeinung

Aussichten für Japan hellen sich auf

Die Stimmung bei den japanischen Unternehmen wird besser. Das zeigt die vierteljährliche Tankan-Umfrage der Zentralbank in Tokio für das vierte Quartal 2016. Die Tankan-Umfrage gilt als wichtigstes Barometer für die Unternehmensstimmung in Japan. Dabei wurden zuletzt knapp 10.800 Firmen befragt.

Per Saldo beurteilten die Unternehmen zuletzt sowohl die inländische Nachfrage wie auch das globale Wachstumsumfeld besser. Sollte die japanische Wirtschaft auch im Schlussquartal 2016 wachsen, so wäre 2016 das erste Jahr seit 2005, in dem die Produktion in keinem Quartal eine Schrumpfung zu verzeichnen hatte.

