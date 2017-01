Nanogate AG: Transaktion zur Mehrheits-Übernahme von Jay Plastics abgeschlossen

Umsatzsprung und höhere Profitabilität bereits für 2017 erwartet - Integration gestartet - Technologietransfer und globaler Vertrieb im Fokus der Integration

Göttelborn, 9. Januar 2017. Die Nanogate AG, ein weltweit führender Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten, hat die Übernahme von rund 80 Prozent am US-Kunststoffspezialisten Jay Plastics planmäßig vollzogen. Mit der neuen Mehrheits-Beteiligung erweitert Nanogate den Marktzugang, erhält eigene Produktionskapazitäten in Nordamerika und stärkt das Technologie-Portfolio. Zugleich erwartet der Konzern einen kräftigen Schub für Umsatz und Ergebnis. Bereits in diesem Jahr soll der Umsatz auf mehr als 150 Mio. Euro steigen, wie der Konzern bereits zur Vertragsunterzeichnung angekündigt hatte. Das EBITDA soll sich 2017 trotz der Transaktions- und Integrationskosten ebenfalls verbessern. Eine konkrete Prognose für 2017 wird Nanogate in den nächsten Wochen vorlegen, sobald die detaillierte Planung der Integration abgeschlossen ist. Mit Jay Plastics etabliert sich Nanogate als ein global aufgestellter Anbieter für designorientierte und multifunktionale Hochleistungsoberflächen und - komponenten in höchster optischer Qualität.

Ralf Zastrau, Vorstandsvorsitzender der Nanogate AG: "Mit der neuen Mehrheits-Beteiligung an Jay Plastics erweitert Nanogate sein Technologie- Portfolio und seinen internationalen Marktzugang, vor allem in den USA, aber auch zu asiatischen Herstellern. Unser Konzern bewegt sich damit in einem Markt mit einem zugänglichen Volumen im Milliardenbereich. Angesichts unserer großen Erfahrung erwarten wir eine zügige Integration in den Gesamtkonzern. Dabei profitieren wir auch von der mittelständisch geprägten Unternehmenskultur in beiden Unternehmen. Und bereits heute stehen wir gemeinsam in Verhandlungen mit Kunden über neue Aufträge. Für eine optimale Anbindung an den Konzern werden wir einen eigenen Beirat für unsere neue Tochtergesellschaft installieren. Im Fokus der Integration stehen ein umfassender Technologie-Transfer und der erweiterte Marktzugang. Besonders große Chancen sehen wir bei der Metallisierung von Oberflächen: Beide Unternehmen sind schon lange in diesem Markt aktiv und können nun gemeinsam die neue und umweltfreundliche Nanogate-Plattform N-Metals Chrome vermarkten. Mit der Transaktion entwickeln wir Nanogate zu einem globalen Anbieter weiter."

Nanogate hatte im Dezember 2016 angekündigt, die Mehrheit an Jay Plastics zu übernehmen. Das Unternehmen ist in den USA ein führender Spezialist für die hochwertige Veredelung von Kunststoffoberflächen und -komponenten. Überdies verfügt das Unternehmen über umfassendes Know-how bei der Metallisierung von Oberflächen (PVD-Technologie) sowie bei Beleuchtungssystemen. Als integrierter Anbieter deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung der Komponente bis zur Produktion ab. Zu den Kunden zählen namhafte US-Automobilkonzerne und - zulieferer sowie Hersteller aus Japan und Südkorea. Über die Automobilbranche hinaus ist Jay Plastics in weiteren Branchen, beispielsweise Haushaltsgeräte, aktiv. Im Rahmen der Transaktion wurde Jay Plastics aus dem bisherigen Mutterkonzern Jay Technologies herausgelöst und firmiert künftig als Nanogate Jay Systems LLC. Das bisherige Management wird auch künftig das Unternehmen führen.

