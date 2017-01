DAX-Bonus-Calls mit 9%-Chance oberhalb von 9.000 Punkten

Mit "normalen" Long- oder Short-Hebelprodukten, wie Optionsscheinen und KO-Zertifikaten, können Anleger - unter der Voraussetzung einer richtigen Markteinschätzung - sehr hohen Erträgen erzielen. Im Fall der falschen Markteinschätzung ist das Risiko des Totalverlustes des Kapitaleinsatzes allerdings beträchtlich. Exotische Optionsscheine, wie beispielsweise Bonus-Calls stellen Anlegern nicht nur bei steigenden, sondern auch bei stagnierenden und leicht nachgebenden Notierungen des Basiswertes hohe Erträge in Aussicht.

Wie Bonus-Zertifikate verfügen Bonus-Calls über eine Barriere und einen Bonus-Kurs. Notiert der Basiswert während der gesamten Laufzeit des Bonus-Calls oberhalb der Barriere, dann wird er am Ende der Laufzeit mindestens mit der positiven Differenz zwischen dem Bonus-Kurs und der Barriere getilgt. Wenn der Basiswert die Barriere berührt oder unterschreitet, dann erlischt die Chance der Anleger, den Bonus-Call am Ende mit dem Bonus-Kurs getilgt zu bekommen. Im Falle der Barriereberührung wird ein Bonus-Call in einen "normalen" Kaufoptionsschein umgewandelt. Somit wird der Schein einen Totalverlust des Kapitaleinsatzes verursachen, wenn der Basiswert am Bewertungstag unterhalb des Basispreises (=Barriere) notiert. Wenn der DAX-Index in den nächsten Monaten nicht stark unter Druck gerät, dann werden die folgenden Bonus-Call für interessante Renditechancen sorgen.

Bonus-Calls mit Barrieren bei 8.500 und 9.000 Punkten

Der BNP-Bonus-Call auf den DAX-Index mit Basispreis und Barriere bei 8.500 Punkten, Bonuskurs bei 13.500 Punkten, Bewertungstag 16.6.17, ISIN: DE000PR0BZ62, BV 0,01, wurde beim DAX-Stand von 11.543 Punkten mit 47,47 - 47,50 Euro gehandelt.

Bleibt der DAX-Index bis zum Bewertungstag immer oberhalb der Barriere von 8.500 Punkten, dann wird der Bonus-Call zumindest mit (Bonus-Kurs 13.500 - Basispreis 8.500)x Bezugsverhältnis 0,01 = 50 Euro (+5,26 Prozent) zurückbezahlt, was eine Jahresrendite von etwa 12,50 Prozent entsprechen wird. Dieser Ertrag kann in weniger als 6 Monaten bei einem bis zu 26,4-prozentigen Kursrückgang des DAX-Index erzielt werden.

Für Anleger mit höheren Renditewünschen und dementsprechend höherer Risikobereitschaft könnte der BNP-Bonus-Call auf den DAX-Index mit der Barriere und Basispreis bei 9.000 Punkten, Bonuskurs bei 14.000 Punkten, Bewertungstag 16.6.17, ISIN: DE000PR0BZ70, BV 0,01, interessant sein. Beim DAX-Stand von 11.543 Punkten wurde der Schein mit 45,90 - 45,93 Euro taxiert.

Verbleibt der DAX-Index bis zum 16.6.17 oberhalb der bei 9.000 Punkten liegenden Barriere, dann wird auch dieser Bonus-Call mit 50 Euro (+9 Prozent) zurückbezahlt, was eine Jahresrendite von beachtlichen 22 Prozent gleichkommen wird.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des DAX-Index oder von Hebelprodukten auf den DAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de