Die Aktie von Infineon zählt am Montag zu den stärksten Werten im DAX. Nach dem schwachen Jahresauftakt rückt damit das Mehrjahreshoch bei 17,01 Euro wieder in das Visier der Anleger. Konzernchef Reinhard Ploss hat nun erstmals die Elektronikmesse CES in Las Vegas besucht. Im Gegensatz zu früheren Jahren sei ein Besuch in diesem Jahr eine Herzensangelegenheit gewesen, erklärte er.

