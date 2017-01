Centamin Plc gab heute die vorläufigen Produktionsergebnisse seiner Sukari-Goldmine in Ägypten bekannt. Den Angaben zufolge produzierte das Unternehmen in den drei Monaten bis 31. Dezember 2016 insgesamt 136.787 Unzen Gold, was im Vergleich mit den 148.674 oz im dritten Quartal einen Rückgang um 8% bedeutet. Gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal (117.644 oz) ergab sich indes ein Produktionsanstieg um 16%.



Im Gesamtjahr erzielte das Unternehmen damit einen Ausstoß von 551.036 Unzen, im Vergleich zum Vorjahr stellt dies ein Plus von 25% dar. Die Produktionsplanung Centamins für 2016 hatte bei 520.000-540.000 Unzen gelegen.



