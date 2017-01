Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Kronberg im Taunus (pta011/09.01.2017/11:29) - Die Value Management & Research

AG (VMR Group) als Holding für die online Finanztechnologie Plattformen

www.4free.de und www.fondsvermittlung24.de hat nach der vollständig platzierten

Bezugsrechtskapitalerhöhung nunmehr per 30.12.2016 den Erwerb von 100% der

Aktien an der Deutschen Direktanlage AG (DDAG), Berlin, abgeschlossen.

Kurzfristig ist jetzt die Integration in die zur VMR Group gehörende online

Fonds- und Investment Plattform der 4free.de am Standort Hamburg vorgesehen.

Hierdurch werden maximale Synergien in der Kundenbetreuung- und Gewinnung

realisiert.



Zum Jahreswechsel überschritten die Investmentplattformen der VMR Group

erstmalig die Grenze von Eur 500 Mio. Kundenvermögen und mehr als 20000

Direktkunden.



Für das neue Geschäftsjahr erwartet der Vorstand durch die Übernahme einen

zusätzlichen Ertrag auf EBITDA-Basis in Höhe von ca. TEUR 200 für den VMR

Konzern. Auf Grundlage der positiven Investmentstimmung an den Wertpapiermärkten

und der historisch weiterhin niedrigen Zinsen erwarten wir für das laufende

Geschäftsjahr verstärktes Kundeninteresse für die günstigen online basierten

Investmentanlagen (www.4free.de und www.fondsvermittlung24.de) der VMR Group.



Ansprechpartner für Investoren

Herr Eugen Fleck

Vorstand



(Ende)



Aussender: Value Management & Research AG

Adresse: Campus Kronberg 7, 61476 Kronberg im Taunus

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Eugen Fleck

Tel.: +49 6173 3246839

E-Mail: efleck@vmr.de

Website: www.vmr.de



ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



