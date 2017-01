Die Zeitungen sind voll von Berichten über bedrohliche Angriffe aus dem Cyberspace. In letzter Zeit drangen Hacker in die IT-Systeme von Energieunternehmen, Krankenhäusern oder dem öffentlichen Nahverkehr ein. Auch Großkonzerne wie ThyssenKrupp oder Sony waren Opfer. Sogar in den Computernetzen des Bundestags waren Kriminelle unterwegs. Zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...