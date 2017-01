Der DAX ist heute mit leichten Abschlägen in den Handel gestartet. Oswald Salcher von Flatex bleibt trotzdem optimistisch. Und das liegt hauptsächlich am Sentiment-Index der Flatex-Kunden. "Man geht mit einer sehr positiven Einstellung in das neue Jahr und glaubt, dass der DAX weiter steigen wird, erklärt Salcher. Neben der Entwicklung beim DAX geht Oswald Salcher auch auf den Dow Jones, Gold und Facebook ein.