Bolloré - komplexe Holding mit Sondersituation

Bis zu diesem Leser Kommentar in meinen Weihnachts-Grüßen hatte ich von der Firma Bolloré (WKN: 875558 / ISIN: FR0000039299) noch nie etwas gehört. Mit einem 2016'er KGVe von 20,8 und einem KBV von 1,2 ist die Bewertung für diese sehr breit gefächerte Holding auf den ersten Blick nicht besonders günstig. In den Kommentaren findet sich aber auch ein Link auf einen Report von Muddy Waters. Die haben Bolloré intensiv unter die Lupe genommen, weil sie die Aktie für einen Short Kandidaten hielten. Am Ende kam man stattdessen zum Ergebnis, dass die Aktie massiv unterbewertet ist. Das hat mich neugierig gemacht.

Muddy Waters

Muddy Waters Research ist eine interessante Firma, die anders als der Name suggeriert nicht (mehr) nur Research betreibt, sondern auch auf eigene Rechnung investiert. Laut Wikipedia hat man dazu 2015 USD 100 Mio. eingeworben. Muddy Waters ist auf Short Selling spezialisiert. Mit intensivem Research versucht man Schönfärberei bis hin zu Betrug aufzudecken und ist bekannt dafür den Betrugsfall Sino-Forest Corp aufgedeckt zu haben. Andere Hedge Fonds Größen wie John Paulson haben mit Sino-Forest viel Geld verloren weil sie long waren bevor Muddy Waters den Betrug aufgedeckt hat.

Wenn sich also Muddy Waters intensiv mit einem Wert beschäftigt ist das normalerweise nicht unbedingt ein gutes Zeichen für die Aussichten des Aktienkurses. Aufgrund der sehr komplexen Struktur und des recht dürftigen Reportings verstehe ich, warum man sich Bolloré mal näher angeschaut hat. Das Ergebnis, dass man Bolloré für massiv unterbewertet hält, verblüfft und überzeugt mich dann umso mehr.

Bolloré Historie

Die Firma Bolloré geht bis auf das Jahr 1822 zurück, allerdings nicht in der heutigen Form. Damals handelte es sich um eine Papierfabrik in der Bretagne. Heute noch bekannt ist die 1918 eingeführte Marke OCB für Zigarettenpapier. Vincent Bolloré hat die Firma 1981 übernommen und zu dem heutigen Konglomerat gemacht.

Vincent Bolloré wurde 1952 geboren und arbeitete vor der Übernahme des Familienunternehmens bei der Investmentbank Rothschild. Er ist ein aktivistischer Investor, der auch als Carl Icahn Frankreichs bezeichnet wird. "Die Welt" hat ihn in einem Artikel einmal als "der am meisten gefürchtete Investor Frankreichs" bezeichnet. Auf jeden Fall ist er einer der erfolgreichsten Investoren Frankreichs. Laut Forbes ist er mit einem Vermögen von USD 4,7 Mrd. auf Platz 11 der reichsten Franzosen.

