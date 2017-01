2022 sollen über 52 Gigawatt an installierter Offshore-Windenergie-Kapazität erreicht werden - Europa soll dabei Wachstumstreiber sein. ALBANY/ NEW YORK (IT-Times) - Die weltweit installierte Kapazität im Markt für Offshore-Windenergie soll von knapp 7,05 Gigawatt in 2013 auf 52,12 Gigawatt in 2022 anwachsen,...

