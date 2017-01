Die britische Investmentbank Barclays hat die VW-Vorzugsaktien anlässlich einer möglichen Beilegung der strafrechtlichen US-Ermittlungen in der Abgasaffäre auf "Overweight" mit einem Kursziel von 168 Euro belassen. Noch sei unklar, inwieweit die zurückgestellten 18,2 Milliarden Euro die von den Medien kolportierte Strafzahlung über 3 Milliarden US-Dollar deckten, schrieb Analystin Kristina Church in einer Studie vom Montag. Sollte der Deal mit dem US-Justizministerium nicht vor dem Amtsantritt des künftigen Präsidenten Donald Trump am 20. Januar unter Dach und Fach sein, könnte sich eine Lösung erheblich verzögern./edh/zb

