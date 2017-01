Das Dialyseunternehmen Fresenius Medical Care muss vermutlich mit weniger Einnahmen rechnen. Grund ist der Streit um Zuschüsse einer Wohltätigkeitsorganisation: Die FMC-Aktie reagiert mit einem Kurssturz.

Unerfreulicher Jahresstart für das weltgrößte Dialyseunternehmen Fresenius Medical Care (FMC): Dem Konzern droht wegen eines Streits um Zuschüsse für bedürftige Dialysepatienten Gegenwind in seinem wichtigsten Markt USA. Anleger warfen daraufhin am Montag massenweise FMC-Aktien auf den Markt. In der Spitze verlor das Papier 7,3 Prozent - der größte Kurssturz seit dreieinhalb Jahren. Auch die Aktie des Mutterkonzerns Fresenius geriet unter die Räder und büßte zeitweise mehr als vier Prozent ein.

Laut einer Verordnung der US-Gesundheitsbehörde CMS soll die Wohltätigkeitsorganisation American Kidney Fund Dialysepatienten künftig keine Zuschüsse mehr für Zusatzversicherungen bezahlen dürfen. Die Patienten würden dann nur noch eine Basisversorgung erhalten - und FMC eine deutlich niedrigere Vergütung für ihre Behandlung. Sollte die Verordnung wie geplant zum 13. Januar in Kraft treten, "könnten hieraus erheblich nachteilige Auswirkungen auf unser Geschäft resultieren", warnte FMC am Samstagmorgen in ...

