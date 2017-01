AMAZON.COM INC

Liebe Trader,

zwischen Februar und Mitte Oktober 2016 tendierte das Wertpapier des Versandhändlers Amazon.com in einem kurzfristigen Aufwärtstrend und konnte von seinem Unterstützungsniveau bei 474,00 US-Dollar auf ein Verlaufshoch von 847,21 US-Dollar zulegen. Doch gegen Ende des Monats kam es schließlich zu einem Bruch des Trendkanals und kurz darauf einem Rücksetzer in den Bereich der Jahreshochs aus 2015 bei 710,10 US-Dollar. Nur wenig später stellte sich eine kleine Erholungsbewegung mit anschließender Konsolidierung ein und zeigte sich in einem symmetrischen Keil - der auch als Trendfortsetzungsmuster bekannt ist. Nach einer erwarteten Kursreaktion zur Unterseite und dem Rückfall der Kursnotierungen auf das Niveau von rund 750,00 US-Dollar wurde schließlich eine regelkonforme Auflösung vermutet, die unter die Hochs aus 2015 hätte abwärts reichen sollen. Allerdings kam es zu einem eindeutigen Fehlsignal auf der Unterseite, sodass die Aktie nur wenig später dynamisch zur Oberseite aufwärts schoss und eine kleine Rally etabliert hat. Diese könnte sich aufgrund eines erweiterten Short-Squeeze aber noch weiter fortsetzen und Kursgewinne sogar an die Jahreshochs aus 2016 ermöglichen.

Long-Chance:

Die dynamischen Kurszuwächse aus Anfang dieses Jahres sowie der Anstieg über die Novemberhochs von 792,40 US-Dollar signalisiert eine entschlossene Käuferschicht, die die Kursnotierungen von Amazon.com in den kommenden Handelswochen weiter in Richtung der Jahreshochs aus 2016 bei 847,21 US-Dollar anschieben könnten. Da die Aktie jedoch kurzfristig an einem markanten Widerstand festhängt, muss bei einem direkten Long-Einstieg noch ein etwas weiter weg gesetztes Stop-Niveau angewandt werden - hierzu eignet sich der Bereich um 768,00 US-Dollar ganz gut. Sollte das Wertpapier Amazon.com jedoch wieder nachhaltig unter die Kursmarke von 750,00 US-Dollar zurücksetzen, ist ein Rücklauf an 736,70 US-Dollar, sowie darunter auf 710,10 US-Dollar zu favorisieren.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 795,99 US-Dollar

Kursziel: 847,21 US-Dollar

Stopp: < 768,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 27,99 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Amazon.com, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 795,99 US-Dollar; 13:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

