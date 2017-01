Die Wertpapierexperten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der Post AG von 33,00 Euro auf 34,20 Euro angehoben. Das neue Kursziel resultiert aus einer Anpassung der Wachstumserwartungen für die Logistik-Branche sowie aus der Übertragung des Bewertungsmodells in das neue Jahr 2017, schreiben die Analysten rund um Mark McVicar.

Das Anlagevotum bleibt indessen unverändert bei "underweight". Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 2,20 Euro für 2016, sowie 2,21 bzw. 2,22 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,00 Euro für 2016, sowie 2,05 bzw. 2,10 Euro für 2017 bzw. 2018.

Am Montag am Nachmittag notierten die Barclays-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,23 Prozent bei 33,17 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: AT0000APOST4