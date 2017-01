Die UBS hat Sartorius vor der Jahresbilanz und einem Ausblick auf 2017 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Laborzulieferer dürfte in seiner BPS-Sparte (Bioprocess Solutions) weiter stark gewachsen sein, schrieb Analyst Benedikt Orzelek in einer Studie vom Montag. Politische Unsicherheit dürfte aber auf der Stimmung für die Papiere lasten. Zwar wollte US-Präsident Trump raschere Genehmigungen durch die Gesundheitbehörde FDA erreichen, zugleich aber hätten er und die Republikaner die allgemeine Krankenversicherung in Frage gestellt, die ein Wachstumstreiber in den USA gewesen sei./ck/zb

ISIN: DE0007165631