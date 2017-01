Die Verluste der Bitcoin vom Freitag haben sich am Montag noch ausgeweitet. Grund dafür ist Besorgnis, dass China die Regeln für die Krypotowährung verschärfen wird, um Kapitalabflüsse einzudämmen.

Bitcoin verlor 1,2 Prozent auf 887,34 Dollar in Hongkong, nach einem Rutsch um bis zu zehn Prozent am Freitag. Die Filiale Schanghai der People's Bank of China hatte am späten Freitag mitgeteilt, dass die Bitcoin-Handelsplattform BTCChina.com aufgefordert wurde, Selbstüberprüfungen durchzuführen und jegliche Probleme zu beheben. Die Devisenverwaltung State Administration of Foreign Exchange hat QQ.com zufolge einige wichtige Bitcoin-Börsen ins Visier genommen, wahrscheinlich um zu untersuchen, ob die digitale Währung zur Umgehung von Kapitalverkehrskontrollen ...

