Zürich - Im April 2017 feiert der Adamant Global Healthcare Index das zehnjährige Jubiläum seiner Auflegung. Grund genug für das Team von Dr. Cyrill Zimmermann, Leiter Healthcare-Fonds & Mandate bei Bellevue Asset Management, im Vorfeld ein Pendant in Form eines Luxemburger Fonds zu lancieren. Der BB Adamant Healthcare Index (Lux) Fonds (ISIN B-USD LU1477742909) wurde Ende 2016 zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg zugelassen.

Der Adamant Global Healthcare Index wurde im April 2007 lanciert mit dem Ziel, den vielversprechenden Entwicklungen des globalen Gesundheitsmarkts auf Investorenebene Rechnung zu tragen. Für seine Zusammensetzung werden auf halbjährlicher Basis jeweils im April und Oktober global die 40 attraktivsten Aktien ausgewählt. Der Index erzielte seit der Auflegung eine Outperformance von 153% zum MSCI World Index und von 98% zum MSCI World Health Care Index. Die absolute Performance seit Beginn beträgt plus 188%, gemessen in USD. Der Erfolg der Index-Strategie führte dazu, dass 2011 ein Schweizer Fonds für institutionelle Investoren aufgelegt wurde, der auf der Index-Wertentwicklung basiert. Dem Schweizer Fondsprodukt folgt nun ein Luxemburger Publikumsfonds, der einen Vertrieb in Deutschland, Schweiz, Österreich und ...

