Küsnacht - Im April 2017 feiert der Adamant Global Healthcare Index das zehnjährige Jubiläum seiner Auflegung, so die Bellevue Asset Management AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Grund genug für das Team von Dr. Cyrill Zimmermann, Leiter Healthcare-Fonds & Mandate bei Bellevue Asset Management, im Vorfeld ein Pendant in Form eines Luxemburger Fonds zu lancieren. Der BB Adamant Healthcare Index (Lux) Fonds (ISIN B-USD LU1477742909) wurde Ende 2016 zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg zugelassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...