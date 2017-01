Die erste Börsenwoche in diesem Jahr brachte keine wirklich neuen Erkenntnisse. Hinsichtlich der Tendenzen am Aktienmarkt war zu konstatieren, dass nach einem geradezu stürmischen Jahresauftakt erst einmal wieder Gewinnmitnahmen dominierten, die allerdings am Ende trotzdem einen versöhnlichen Wochenausklang beispielsweise im DAX nicht größer störten. Deutlich turbulenter ging es am Anleihenmarkt zu. Für die Euro-Staatsanleihen war die erste Börsenwoche mehr von Problemen geprägt. […]

