In der Chemiebranche bleibt nichts, wie es war. Nur bei BASF bleibt alles, wie es ist. Während im Nahen und Fernen Osten neue Konkurrenten heranwachsen, bleibt on Ludwigshafen wenig von den Wachstumsplänen übrig.

Die Geranien an den Sicherheitstreppen der Acrylsäureanlage blühen in Rosa und Weiß. Seit 40 Jahren hängen die Blumenkästen hier, am Stammsitz des weltgrößten Chemiekonzerns BASF. Die Mitarbeiter bepflanzen sie jedes Jahr neu und gießen die Geranien regelmäßig. Sie nehmen diese Tradition sehr ernst.

Für sie ist die Badische Anilin- und Soda-Fabrik (kurz BASF) mehr als ein Arbeitgeber. Es ist auch ihr Sportverein, ihre Schützengemeinschaft. Die "Aniliner", wie sich die BASF-Mitarbeiter selbst nennen, arbeiten gerne für den Chemieriesen mit 70 Milliarden Euro Umsatz. Sie sind stolz auf Forscher wie Carl Bosch und seine Erfindungen wie Styropor. Vor allem aber sind sie stolz auf ihre Traditionen.

Mit diesem einzigartigen Geist geht eine Gefahr einher: In Ludwigshafen gilt Kritik nicht immer als angebracht. Veränderungen steht man skeptisch gegenüber, Risiken werden gerne ausgeblendet. Das gilt zuweilen auch für den Vorstand unter Konzernchef Kurt Bock.

Diese Gemengelage bedroht aber nun die "Königin der Chemie", wie BASF gern genannt wird. Im Nahen und Fernen Osten wachsen neue Konkurrenten heran, die der BASF den Titel des weltgrößten Chemiekonzerns streitig machen wollen:

In Peking schmiedet die Regierung an einer Vereinigung der Chemiegiganten Sinochem und Chemchina. Gemeinsam wären sie nicht nur größer als BASF, sie könnten auch noch günstiger produzieren.

In Saudi-Arabien bereitet das Königshaus den größten Börsengang aller Zeiten vor: Sie wollen fünf Prozent des Ölförderers Saudi Aramco an die Börse bringen. Mit dem Geld soll Saudi Aramco in einen Chemiekonzern umgewandelt werden. Schließlich kommt niemand sonst so günstig an Öl heran, den wichtigsten Grundstoff für die moderne Chemie.

Und BASF? Das Chemieimperium ist zuletzt nur geschrumpft (siehe Grafik). Im Februar wird Konzernchef Bock das schlechteste Jahresergebnis seiner Amtszeit verkünden müssen. Ob sich die Lage in diesem Jahr erholt, hängt vor allem vom Ölpreis ab.

Dabei hatte Vorstandschef Bock bei seinem Amtsantritt vor rund fünf Jahren noch ganz andere Dimensionen im Blick: Bis 2020, so die vollmundige Ankündigung, sollte der Umsatz um 40 Prozent auf 100 Milliarden Euro steigen. Dann sackte der Ölpreis in bislang unbekannte Tiefen, was BASF schmerzt, weil Tochter Wintershall selbst Öl fördert. Gleichzeitig blieb weiteres Wachstum in China und anderen Schwellenländern aus.

Bock hat die Ziele daraufhin einfach gekippt. Sonst geschah bemerkenswert wenig. Weder kauft Bock andere nennenswerte Unternehmen hinzu - die Übernahme von Chemetall in diesem Jahr für 2,8 Milliarden Euro steht weit hinter den Käufen seiner Wettbewerber zurück. Noch ist er bereit, etwas an der Strategie zu verändern. Bei BASF soll alles bleiben, wie es ist.

Verbund mit Schwächen

Der Anilin-Konzern ist der einzige auf der Welt, der so gut wie jede Chemikalie in seiner Wertschöpfungskette selbst herstellt. BASF fördert mit der Tochter Wintershall selbst Öl, verarbeitet es zu Grundchemikalien, aus denen dann Kunststoffe, Styropor oder Lacke hergestellt werden. "Chemistree" nennt man bei BASF das System, den Baum der Chemikalien.

Die Konkurrenten dagegen beschränken sich entweder auf den Stamm oder die Äste und Blätter. BASF will den ganzen Baum, inklusive Wurzeln und Blüten. Das ist fest in der ...

