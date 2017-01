Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Erste Group -0,54% auf 29,285, davor 4 Tage im Plus (5,82% Zuwachs von 27,82 auf 29,45), Warimpex -0,58% auf 0,852, davor 4 Tage im Plus (11,3% Zuwachs von 0,77 auf 0,86), Agrana -1,59% auf 114,75, davor 4 Tage im Plus (3,32% Zuwachs von 112,85 auf 116,6), VIG -0,89% auf 22,245, davor 4 Tage im Plus (5,38% Zuwachs von 21,3 auf 22,45), CA Immo+0,2% auf 17,6, davor 3 Tage im Minus (-1,13% Verlust von 17,77 auf 17,57). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:AMS 30,5 (MA100: 30,34, xU, davor 77 Tage unter dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Kapsch TrafficCom 35,01 (MA200: 35,55, xD, davor 182 Tage über dem MA200). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Zumtobel (5 Plätze verloren, von 13...

