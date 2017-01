Eine ausgezeichnete Kursentwicklung zeigte in den letzten Tagen und Stunden die Aktie der Solarworld AG (WKN: A1YCMM). Allein am heutigen Handelstag legt das Papier 17% zu. In den vergangenen zwei Handelswochen stieg die Aktie um 158%, von 2,40 auf 6,20 €. Steckt da mehr als heiße Luft dahinter?

Erstaunlich beim Solarworld-Anstieg ist der Umstand, dass dieser unter ungewöhnlich hohem Handelsvolumen, aber ohne unternehmensrelevante Nachrichten erfolgte. Trotzdem brodelt die Gerüchteküche, denn der einstige deutsche Solar-Vorzeigekonzern befindet sich inmitten eines Rechtsstreits in den USA, dessen Ausgang für die Solarworld bestandsgefährdend sein könnte.

Kursverlauf der letzten 10 Handelstage. Quelle: comdirect.de

Hemlock will fast 800 Mio. US$ kassieren

Es geht darum, dass Solarworld in den Boomjahren Silizium von Hemlock bestellte, das man dann wegen des Preisverfalls und der eigenen Umsatzeinbrüche nicht mehr zu den vereinbarten Konditionen abnehmen konnte. Solarworld sieht die Abnahmeverpflichtung von Hemlock durch seine getätigte Vorauszahlung über 100 Mio. US$ als erledigt an. Hemlock will entgangene Gewinne und Schadensersatz über insgesamt 793 Mio. US$ geltend machen.

Ein Blick in die zum 3. Quartal veröffentlichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...