HARMONY ist ein Gemeinschaftsprojekt von 51 Partnern aus 11 europäischen Ländern, darunter 7 Pharmaunternehmen. Anhand von anonymisierten Patientendaten sollen wichtige Erkenntnisse zu folgenden Erkrankungen bei Säuglingen und Kindern gewonnen werden: multiple Myelome (MM), akute myeloische Leukämie (AML), akute lymphatische Leukämie (ALL), chronisch-lymphatische Leukämie (CLL), Non-Hodgkin-Lymphom (NHL), myelodysplastisches Syndrom (MDS) und Blutkrankheiten.



HARMONY baut auf der bestehenden, langjährigen Zusammenarbeit zwischen Akademikern, Klinikern, Patientenorganisationen und der Pharmaindustrie auf. Zudem soll das Management dieser Erkrankungen durch einen effizienteren Prozess bei der Entwicklung von Therapien und eine schnellere Entscheidungsfindung verbessert werden. Davon verspricht man sich eine bessere Prognose und schnellere, fundiertere Therapieentscheidungen.



An dem Projekt wirken wichtige Akteure aus dem klinischen, akademischen, regulatorischen, wirtschaftlichen, ethischen und Patientenbereich sowie aus den Bereichen HTA (Health Technology Assessment) und Pharma mit. Gemeinsam will man:



- eine Plattform für den Datenaustausch entwickeln, die eine bessere Entscheidungsfindung für Kliniker und Interessenvertreter aus dem Bereich der Gesundheitspolitik ermöglicht - einen Verbund errichten, der die europäische Landschaft bei malignen hämatologischen Erkrankungen widerspiegelt - klinische Endpunkte und standardmäßige Ergebnisse bei ALL (Kinder & Erwachsene), NHL, MM, AML, CLL und MDS definieren - wichtige Interessenvertreter hinsichtlich der Relevanz dieser Ergebnisse auf einen Nenner bringen (politischen Entscheidungsträger, Kostenträger, Patienten) - Möglichkeiten zur Analyse komplexer Datensätze mit verschiedenen Datenebenen bereitstellen - spezifische Marker zur frühzeitigen Registrierung innovativer und effektiver Therapien für maligne hämatologische Erkrankungen identifizieren



Das Endergebnis des Projekts HARMONY ist eine Big-Data-Plattform mit integrierten Krankheitsinformationen, um die Erkrankungen besser verstehen und effizienter behandeln zu können. Dazu werden bei HARMONY aus eine paneuropäischen Perspektive europäische Interessenvertreter und wichtige Meinungsführer auf dem Gebiet zusammengebracht und koordiniert. Das auf 5 Jahre angelegte Projekt beginnt im Januar 2017 und wird durch die Innovative Medicines Initiative (IMI) finanziert. Diese größte europäische Initiative des privaten und öffentlichen Sektors hat das Ziel, die Entwicklung besserer und sicherer Medikamente für Patienten zu beschleunigen.



DIE INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE



Die Innovative Medicines Initiative (IMI) ist die größte europäische Initiative des privaten und öffentlichen Sektors mit dem Ziel, die Entwicklung besserer und sicherer Medikamente für Patienten zu beschleunigen. IMI unterstützt kollaborative Forschungsprojekte und vernetzt industrielle und akademische Experten, um innovative pharmazeutische Lösungen in Europa voranzubringen. IMI ist eine Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union und des EFPIA-Verbands der Pharmabranche.



Haftungsausschluss



Es sollte im Text und Layout klar gemacht werden, dass der Inhalt die Meinung des Autors widerspiegelt und dass weder IMI noch die Europäische Union, EFPIA oder irgendwelche zugehörigen Partner für jedwede Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich sind.



