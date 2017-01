Nach dem holprigen Wochenauftakt am gestrigen Montag dürfte es zum heutigen Börsenstart weiter abwärts gehen. Im Blickpunkte dürfte ein Dax-Konzern stehen, der gestern knapp sechs Prozent verloren hatte.

Trotz eines Paukenschlags bei den Exporten deutscher Firmen ging es zum gestrigen Wochenstart mit den Aktienkursen an den deutschen Börsen meist abwärts. Der deutsche Leitindex verlor am Montag zum Handelsende 0,3 Prozent auf 11 563 Punkte und schaffte es damit - wie bereits an den vorigen fünf Handelstagen - nicht, die Hürde von 11 600 Punkten nachhaltig zu überwinden. Die ersten vorbörslichen Kurse signalisieren weitere Kursverluste. Der deutsche Leitindex notiert gegen 7 Uhr bei rund 11 530 Zählern und damit rund 30 Punkte unterhalb des gestrigen Schlusskurses.

Skeptisch stimmte gestern Investoren auch das unerwartete, vorläufige Ende der Euro-Abwertung: Nach der jüngsten Erholung der Gemeinschaftswährung liegt der Wechselkurs im Verhältnis zum US-Dollar inzwischen wieder bei 1,0553 Dollar - und damit rund zwei US-Cent über dem 14-Jahres-Tief der Vorwoche. Das verteuert Waren heimischer Firmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...