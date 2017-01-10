FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TGR XETR US9884981013 YUM BRANDS 0.285 EUR
WFM XETR US9668371068 WHOLE FOODS MKT 0.133 EUR
4AB XETR US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 0.608 EUR
ABL XETR US0028241000 ABBOTT LABS 0.252 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TGR XETR US9884981013 YUM BRANDS 0.285 EUR
WFM XETR US9668371068 WHOLE FOODS MKT 0.133 EUR
4AB XETR US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 0.608 EUR
ABL XETR US0028241000 ABBOTT LABS 0.252 EUR