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ABBOTT LABORATORIES
ABBOTT LABORATORIES Chart 1 Jahr
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ABBOTT LABORATORIES38,585+2,32 %
ABBVIE INC60,63+1,78 %
WHOLE FOODS MARKET INC28,990,00 %
YUM BRANDS INC61,17+1,97 %