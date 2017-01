Der EUR-Primärmarkt startete schwungvoll in die neue Woche. Am gestrigen Montag platzierte HeidelbergCement eine EUR 750 Mio. schwere Anleihe (4 Jahre, erwartetes Rating Baa3/BBB-/BBB-) bei MS+55 BP. Enel brachte einen Green Bond (EUR 1,25 Mrd., 7,5 Jahre, Baa2/BBB/BBB+) bei MS+70 BP auf den Markt. Zudem emittierte die französische Agency Unédic eine Anleihe (FRTR+17 BP, EUR 1,25 Mrd., 5 Jahre, Aa2/ AA). Bei den Financials begab die Crédit Agricole Senior Anleihen (EUR 1 Mrd., 7 Jahre, erwartetes Rating A1/A/A) bei MS+57 BP. Auch die rege Emissionstätigkeit im Segment der Covered Bonds (CB) setzte sich fort. So brachte die Bank of Nova Scotia einen CB (EUR 1,25 Mrd., 5 Jahre, Aaa/AAA) bei MS+4 BP auf den Markt. Die Swedish Covered Bond Corporation konnte einen CB (EUR 1 Mrd., 7 Jahre,...

