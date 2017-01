EXCHANGE NOTICE 10.1.2017 ETN



DELISTING OF NORDEA BANK AB (publ) ETN'S



Nasdaq Helsinki Oy has decided to prematurely terminate trading in Nordea Bank AB (publ) ETN's on issuer's request according to the Rules of the Exchange 6.2.4.1.



Last trading day is 11 January 2017.



Please find ETN identifiers in the attached document.



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



TIEDOTE 10.1.2017 ETN



NORDEA BANK AB (publ) ETN:IEN POISTAMINEN PÖRSSILISTALTA



NASDAQ OMX Helsinki Oy on päättänyt liikkeeseenlaskijan hakemuksesta Pörssin sääntöjen kohdan 6.2.4.1 mukaan ennenaikaisesti lopettaa liitteenä olevien ETN:ien kaupankäynnin ja poistaa instrumentit pörssilistalta.



Viimeinen kaupankäyntipäivä on 11.1.2017.



ETN:n perustiedot ovat saatavilla oheisessa liitetiedostossa.



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260