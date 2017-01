Zum Wochenstart wurden an den globalen Börsen verkauft, es lag mehrheitlich an Gewinnmitnahmen. Schwächster Sektor waren Banken, vor allem die Aktien der italienischen Geldhäuser gaben kräftig nach. Ihr Milliardenloch beim Kapital ist noch immer nicht gestopft. Einen Lakmustest könnte die Kapitalerhöhung der Unicredit liefern, die diese Woche auf den Weg gebracht werden dürfte. Zum Wochenschluss gibt die Ratingagentur DBRS dann bekannt, wie sie die jüngste Entwicklung des Schuldners Italien einstuft. Sollte Italien sein letztes A-Rating verlieren, würde sich die Refinanzierung der Banken verteuern. Unicredit verloren 5,1% , Mediobanca und Ubi Banca über 4% und Intesa SanPaolo 2,7%. Ebenfalls in Mailand legte die Aktie von Fiat...

