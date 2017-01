Liebe Trader,

die letzten beiden Jahre über konsolidierte die Aktie des US-Chemieriesen Dow Chemical in einer ausgeprägten und äußerst volatilen Handelsspanne zwischen grob 35,00 und etwa 54,00 US-Dollar seitwärts. Dabei hat sich auf der Oberseite ein auffallend starker Widerstand gebildet, der trotz mehrerer Ausbruchversuche die Notierungen bis Ende November effektiv einzudämmen wusste. Im Dezember aber sprangen die Kursnotierungen nur zu deutlich an und konnten bis zu Ende des letzten Jahres auf frische Jahreshochs bei 59,33 US-Dollar zulegen. Zwar folgte zu Beginn dieses Jahres ein kleiner Dämpfer zurück auf die Zwischenhochs aus 2016 bei 57,10 US-Dollar, dort aber stabilisiert sich das Wertpapier offenbar wieder und könnte bald mit etwas Unterstützung der Bullen auf frische Hochs zulegen.

Long-Chance:

Gelingt es Marktteilnehmern nun im Bereich von 57,10 US-Dollar einen nachhaltigen Boden zu etablieren, so könnte es bald wieder zurück an die Jahreshochs aus 2016 bei 59,33 US-Dollar aufwärts gehen. Ein Ausbruch darüber sollte bedingt durch eine größere inverse SKS-Trendwendeformation aus 2014 bis 2016 im weiteren Verlauf Kursgewinne sogar bis zum Niveau von rechnerisch 72,89 US-Dollar freisetzen können. Kommt es also bald zu einem Kursanstieg über die aktuellen Jahreshochs von 59,33 US-Dollar, so dürfte zunächst direktes Aufwärtspotential zu der Kursmarke von 65,00 US-Dollar freigesetzt werden, darüber entsprechend höher. Abgesichert sollte ein direktes Long-Investment allerdings noch knapp unterhalb von 56,50 US-Dollar, darunter drohen nämlich Rücksetzer auf das ehemalige Widerstandsniveau von grob 54,00 US-Dollar. Gefährlich für Long-Investoren wird es aber erst unterhalb des gleitenden Durchschnitts EMA 200 bei aktuell 53,44 US-Dollar, dann drohen nämlich direkte Abgaben auf die darunter liegende 200-Tagelinie bei aktuell 47,67 US-Dollar, sowie im weiteren Verlauf möglicherweise noch auf 40,26 US-Dollar.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 57,79 US-Dollar

Kursziel: 59,33 / 65,00 / 72,89 US-Dollar

Stopp: < 56,50 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1,54 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Dow Chemical Corp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 57,79 US-Dollar; 08:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

