Lauda-Königshofen - Dialog Semiconductor-Aktie: Attraktives Investment - Chartanalyse Zwischen Juli 2015 und Februar 2016 steckte die Aktie von Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) nach einer vorausgegangenen Rally auf ein Hoch bei 53,85 Euro in einem kurzfristigen Abwärtstrend und gab auf die untere Begrenzungslinie eines langfristigen Trendkanals nach, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...