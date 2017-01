Erneut frischer Wind in der Konzernkasse: PNE WIND AG veräußert Offshore-Projekt "Atlantis I". Käufer des in der Nordsee gelegenen Windparkprojekts ist der schwedische Energiekonzern Vattenfall, der Atlantis I nach Eintritt verschiedener Vollzugsbedingungen für einen unteren zweistelligen Millionenbetrag übernimmt. Über Meilensteinzahlungen profitiert PNE außerdem an einer weiteren Wertsteigerung ...

