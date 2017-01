Expertenmeinung

Anleihe des Jahres kommt aus Österreich

Die "Anleihe des Jahres" kommt für Bob Michele, Chief Investment Officer von J.P. Morgan Asset Management, aus Österreich. Nur wenige Wochen vor den Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten gelang es der Regierung in Wien eine 70-jährige Anleihe mit einem Zins von nur 1,5 Prozent an Investoren zu verkaufen.

Bemerkenswert ist das Papier laut Michele erstens wegen seiner langen Laufzeit. Schließlich habe Österreichs Wirtschaft vor 70 Jahren noch mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs zu kämpfen gehabt. Zweitens liegt der Zins des Papiers mit 1,5 Prozent noch unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von mittelfristig knapp unter zwei Prozent.

