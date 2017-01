Die türkische Währung setzt ihre Talfahrt weiter fort und rutscht auf einen neuen Tiefstand. Nach Expertenmeinung deuten alle relevanten Daten auf einen weiteren Abwertungstrend der Lira hin.

Zweifel an raschen Zinserhöhungen in den USA haben dem Euro am Dienstag Unterstützung gegeben. Die Gemeinschaftswährung kletterte am frühen Morgen um einen halben US-Cent bis auf 1,0626 Dollar. "Die Aufwärtsbewegung des Euro in den letzten Stunden dürfte auch mit der Unsicherheit in Bezug auf die morgige Pressekonferenz des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump zusammenhängen und damit von der Dollar-Seite getrieben sein", sagte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Schließlich sei die Unsicherheit über die genauen Wirtschaftspläne des Milliardärs weiter hoch. Daher gebe es Zweifel an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...