DAX - Handelsspanne weiter dominant

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX® versuchte sich am heutigen Vormittag erneut an der oberen Begrenzung der jüngsten Handelsspanne im Stundenchart, scheiterte jedoch zum wiederholten male knapp oberhalb der 11.600 Punkte-Marke. Range-Trader haben aktuell ihre helle Freude, während trendorientierte Marktteilnehmer im deutschen Leitindex eher am verzweifeln sind.

Die 11.530er Marke konnte gestern auf Stundenschlusskursbasis verteidigt werden und so ging es dann heute Vormittag zunächst wieder an die obere Begrenzung im Bereich 11.600 Punkte. Aber auch dort ging es nicht mehr weiter. Der Markt wartet auf neue Impulse, weder Bullen noch Bären können aktuell entscheidende Akzente setzen. Hier heißt es also vorerst weiterhin an der Seitenlinie zu verbleiben, bis ein nachhaltiger Ausbruch aus der genannten Handelsspanne gelingt. Bis dahin besteht für längerfristige Marktteilnehmer weiterhin kein Handelsungsbedarf.

DAX® in Punkten Stundenchart : 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.12.2016 bis 10.01.2017 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU67DK 14,23 10.140 7,84 31.03.2017 DAX® Index HU6E2R 21,51 9.410 5,26 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 10.01.2017; 09:59 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU681X 13,62 12.900 8,81 31.03.2017 DAX® Index HU6813 3,16 11.840 43,56 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 10.01.2017; 09:59 Uhr

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Handelsspanne weiter dominant erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).