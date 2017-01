Bad Marienberg - Dr. Michael Radke wird im ersten Quartal 2017 in die Geschäftsführung der Hörmann Holding GmbH & Co. KG und der Hörmann Finance GmbH eintreten und die Position des CEOs übernehmen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...