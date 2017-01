DJ Noerr LLP: Noerr ernennt sechs neue Partner zum Jahresbeginn

DGAP-Media / 2017-01-10 / 10:50 *Noerr ernennt sechs neue Partner zum Jahresbeginn* Berlin/München, 10. Januar 2017. Die Wirtschaftskanzlei Noerr hat zum 1. Januar sechs ihrer Anwältinnen und Anwälte zu Partnern ernannt. Dr. Fabian Badtke, Dr. Sophia Habbe, Michael Hawkins, Alexander Israel, Dr. Patrick Mückl und Dr. Nikolai Warneke verstärken als Sozien (Equity Partner) die Partnerschaft. Dr. Tom Billing, Helge Heinrich und Alexandru Ene (Büro Bukarest) sind künftig als Senior Counsel bzw. National Partner (Salary Partner) tätig. Weitere zehn Anwältinnen und Anwälte ernannte die Kanzlei zu Associated Partnern sowie vier zu Counsel. "Wir freuen uns, sechs weitere unserer Anwältinnen und Anwälte in der Partnerriege begrüßen zu dürfen. Sie haben durch ihre exzellente Arbeit überzeugt und stehen damit für die Strategie von Noerr, qualitativ und nachhaltig zu wachsen", sagt Co-Sprecher Dr. Alexander Ritvay. "Wir eröffnen jedes Jahr im Schnitt vier Kolleginnen und Kollegen aus den eigenen Reihen den Weg in die Partnerschaft", erläutert Co-Sprecher Dr. Tobias Bürgers und stellt fest: "Bei uns haben Talente eine echte Karriereperspektive. Und zwar in allen Bereichen. Denn wir setzen auch zukünftig auf ein integriertes Full-Service-Angebot." *Die neuen Equity-Partner* *Dr. Fabian Badtke* (39), Rechtsanwalt in Frankfurt am Main. Der Spezialist für deutsches und europäisches Kartellrecht berät Mandanten insbesondere bei nationalen und internationalen Fusionskontrollen, kartellbehördlichen Ermittlungsverfahren, bei Abwehr und Durchsetzung kartellrechtlicher Schadenersatzsprüche sowie zu Compliance-Fragen. Sein Branchenfokus liegt auf Financial Services, Health Care & Life Sciences sowie Retail. So beriet er u.a. Fresenius/Helios bei der Übernahme von rund 55 Kliniken und medizinischen Versorgungszentren von der Rhön Klinikum AG, ABN AMRO beim Erwerb des deutschen Privatkundengeschäfts von Credit Suisse sowie ein europaweit tätiges Handelsunternehmen bei der Geltendmachung kartellrechtlicher Schadenersatzansprüche gegen diverse Lieferantenkartelle. Fabian Badtke ist Gründer und Moderator der Gruppe Kartellrecht im B2B-Netzwerk XING. *Dr. Sophia Habbe* (36), Rechtsanwältin in Frankfurt am Main. Sophia Habbe ist Expertin für Corporate Litigation (Personen- und Kapitalgesellschaftsrecht) sowie Compliance & Interne Ermittlungen. Im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit bei Noerr stehen insbesondere gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten sowie Verfahren mit internationalem Bezug. So vertrat sie u.a. die Capricorn Nürburgring GmbH gegen erhobene Ansprüche aus einer Festivalkooperation. Sophia Habbe ist Autorin zahlreicher Veröffentlichungen im Bereich des Zivilprozess- und Gesellschaftsrechts sowie Lehrbeauftragte der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Sachen Verhandlungsführung. *Michael Hawkins* (35), Solicitor in Alicante. Als Experte für europäisches Marken- und Designrecht unterstützt Michael Hawkins internationale Unternehmen der verschiedensten Branchen beim Schutz und der Verteidigung ihres geistigen Eigentums. So vertritt er zum Beispiel den Videospielentwickler King weltweit in allen marken- und designrechtlichen Angelegenheiten. Außerdem berät er unter anderem den US-amerikanischen veterinärmedizinischen Konzern Zoetis strategisch und in Verfahren vor dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO). The World Trademark Review zählt ihn zu den "The World's Leading Trademark Professionals". *Alexander Israel* (38), Rechtsanwalt in Brüssel. Der Spezialist für Kartellrecht, Prozessführung vor den EU-Gerichten sowie für regulatorische Fragen berät Unternehmen insbesondere der Branchen Luftfahrt, Automobil, Finanzdienstleistungen, Verbrauchsgüter sowie Technologie. Er vertritt diverse Kfz-Zulieferer in Kartellverfahren vor der EU-Kommission und koordiniert ihre weltweiten Verteidigungsstrategien. Zudem beriet er Lufthansa u.a. beim Erwerb der Brussels Airlines, der bmi, der Austrian Airlines sowie in der STAR-Alliance-Untersuchung. Vor dem EU-Gericht erreichte er im Sanitärkartell eine Herabsetzung einer Geldbuße um 205 Mio. Euro und verteidigte eine Investmentbank in Sachen "Credit Default Swaps" vor der EU-Kommission und dem DoJ. Chambers Global, Chambers Europe 2016 und Juve zählen ihn zu den führenden Beratern in Brüssel. *Dr. Patrick Mückl* (38), Rechtsanwalt in Düsseldorf. Als Experte für Arbeitsrecht berät Patrick Mückl nationale und internationale Unternehmen umfassend. Dabei liegt sein Schwerpunkt auf (strategischen) Ausgliederungs-, Umstrukturierungs- und Restrukturierungsvorhaben. So beriet er zuletzt mehrere namhafte Lebensmittelhersteller bei der Restrukturierung ihrer deutschen Standorte, einen führenden Spezialstahlhersteller bei einer komplexen Umstrukturierung sowie einen Spezialsoftwarehersteller bei einer grenzüberschreitenden Umwandlung. Zudem begleitet Patrick Mückl große Unternehmenstransaktionen arbeitsrechtlich. So u.a. Vonovia bei dem Verkauf von 13.800 Wohneinheiten an LEG sowie bei der milliardenschweren Übernahme der Südewo-Gruppe und trivago bei ihrem Börsengang in den USA. Patrick Mückl ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen im Bereich des Arbeitsrechts. *Dr. Nikolai Warneke* (39), Rechtsanwalt in Frankfurt am Main. Der Experte für Finanzierungsrecht berät Kreditinstitute, alternative Darlehensgeber wie Debt Funds sowie Darlehensnehmer bei nationalen und internationalen Finanzierungstransaktionen. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in Akquisitions- und Unternehmensfinanzierungen sowie der Restrukturierung von Finanzierungen. So beriet er z.B. SAF-Holland bei der versuchten Übernahme von Haldex AB. Zuletzt begleitete er die Restrukturierung der A.T.U-Gruppe, die Refinanzierung der Basler Fashion-Gruppe und beriet das Verlagshaus Passauer Neue Presse beim Erwerb des Donaukuriers. *Die neuen Senior Counsel * *Dr. Tom Billing* (43), Rechtsanwalt in Berlin. Der Spezialist für Vertriebsrecht, AGB-Recht, E-Commerce und Commercial Litigation berät deutsche und internationale Unternehmen bei der Strukturierung und Optimierung ihrer Vertriebssysteme sowie im Rahmen der Streitbeilegung. So berät er z.B. OBI zu sämtlichen Fragen des Franchiserechts und einen zur Volvo-Gruppe gehörenden britischen Baumaschinenhersteller bei einer prozessualen Auseinandersetzung mit einem deutschen Vertragshändler. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten zählt insbesondere die AGB-rechtliche Beratung im E-Commerce-, Bankvertrags- und Zahlungsverkehrsrecht. Das umfasst die Strukturierung von E-Commerce-Plattformen als auch etwa von Kooperationen zwischen Kreditinstituten, Payment-Providern und Online-Händlern bei der Einführung neuer Zahlungsmethoden. Ferner berät Tom Billing Banken und Sparkassen bei AGB-rechtlichen Verbandsklageverfahren. *Helge Heinrich* (40), Rechtsanwalt in Brüssel und München. Helge Heinrich berät Unternehmen und die öffentliche Hand zu Fragen des EU-Beihilfenrechts. Im Mittelpunkt stehen dabei Regionalbeihilfen im Rahmen von "Greenfield Investments" in Mittel- und Osteuropa vor allem für Unternehmen aus der Automobilwirtschaft, staatliche Bürgschaften, beihilfenrechtskonforme Krankenhausfinanzierungen (u.a. Landeshauptstadt München) sowie Infrastrukturinvestitionen. Seine Tätigkeit umfasst daneben die Beratung bei nationalen und internationalen Transaktionen im Bereich Kartellrecht, insbesondere zu fusionskontrollrechtlichen Fragen (u.a. ALBA Group), die Entwicklung und Implementierung von Competition-Compliance-Programmen sowie die rechtliche Unterstützung im Zusammenhang mit Kartellschadenersatzansprüchen (u.a. EP: Electronic Partner, HUK-COBURG und Outokumpu). *Der neue National Partner * *Alexandru Ene* (39), Avocat in Bukarest. Der Experte für Prozessführung und Compliance berät internationale Unternehmen unterschiedlichster Branchen im Hinblick auf Investitionen und Aktivitäten in Rumänien. So beriet er unter anderem Takata bei der Einführung eines Compliance-Programms, einen DAX-30-Konzern bei einer internen Untersuchung im Zusammenhang mit einer M&A-Transaktion, sowie zahlreiche Groß- und mittelständische Unternehmen in Commercial- und Tax-Litigations. *Die neuen Associated Partner* *Katrin Andrä *(Berlin; Corporate/M&A), *Dr. Jennifer Bryant *(Düsseldorf; Litigation, Arbitration & ADR), *Lucy Holden *(München; Litigation, Arbitration & ADR), *Robert Korndörfer *(London; Corporate/M&A), *Daniel Latta *(Berlin; Litigation, Arbitration & ADR), *Ariane Neubauer *(Berlin; Private Equity & Venture Capital), *Dr. Frank Schuck *(München; Tax & Private Clients), *Dr. Sebastian Schürer *(Düsseldorf; Corporate/M&A), *Philipp Takjas *(Berlin; Restructuring & Insolvency) und*Thomas Zollner *(München; Tax & Private Clients) *Die neuen Counsel* *Vyacheskav Khayryuzov *(Moskau; IT, Outsourcing & Data Privacy), *Nicole Krupp *(Düsseldorf; Litigation, Arbitration & ADR), *Dr. Paul Malek *(Düsseldorf; Litigation, Arbitration & ADR)und *Dr. Carsten Schucht *(München; Litigation, Arbitration & ADR) Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Noerr ist als

Matthias Schulte PR-Manager T +49 69 971477418 matthias.schulte@noerr.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Noerr LLP Schlagwort(e): Unternehmen 2017-01-10 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 535157 2017-01-10

